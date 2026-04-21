Мигрантам запретили работать в общепите и такси в Коми

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн своим указом запретил иностранным гражданам работать в ряде отраслей. Документ размещен на региональном портале правовой информации.

Согласно указу, в 2026 году мигрантам запрещено работать на территории Коми в сферах общественного питания, розничной торговли (исключение — торговля автомобилями и мотоциклами), транспорта, включая такси, а также в сфере образования.

Несмотря на то, что изначально планировалось запретить работу иностранцев во всем общепите, в итоговом документе были сделаны уточнения. На данный момент им запрещено работать только в производстве пищевых продуктов и ряде смежных направлений.

В некоторых типах ресторанов и кафе ограничения были смягчены или не вошли в финальный перечень для всей индустрии.

В феврале экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Олег Николаев сообщал, что, если система организованного набора мигрантов будет тормозить на этапе найма, российская экономика может столкнуться с большими проблемами.