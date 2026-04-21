Африканский корпус освободил в Мали захваченных в Нигере геологов Грету и Юрова

Сотрудников российской геологоразведочной компании Олега Грету и Юрия Юрова, захваченных в Нигере в июле 2024 года, освободили в результате специальной операции, проведенной Африканским корпусом на территории Мали. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По словам представителей ведомства, захват специалистов был осуществлен террористической группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*, связанной с «Аль-Каидой»*, передает РИА Новости.

Министерство иностранных дел России 2 февраля сообщило, что атака террористов на международный аэропорт Ниамея, столицы Нигера, была отбита совместными усилиями местных военных и Африканского корпуса. Группа боевиков численностью около 40 человек совершила вооруженное нападение на аэропорт Диори Хамани и расположенную рядом авиабазу.

*Запрещенные в России террористические группировки.