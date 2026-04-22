Освобожденный из плена геолог Юров отказался возвращаться на Украину

Гражданин Украины Юрий Юров, освобожденный из плена боевиков, заявил, что не намерен возвращаться на Украину до окончания конфликта. По его словам, его семья проживает в России, где он и родился.

© Московский Комсомолец

Юров пояснил, что вместе с супругой имеет связи с Россией, несмотря на проживание в Одессе в последние годы. Решение о возвращении он связывает с текущей обстановкой.

Освобожденный из плена в Мали геолог рассказал, как его держали на цепи

Освобождение произошло в 2024 году в Нигере. В операции участвовал «Африканский корпус» (связана с запрещенной в РФ террористической групировкой «Аль-Каида») в Мали. Из плена были выведены сотрудники российской геологоразведочной компании — россиянин Олег Грета и Юров.

У освобожденных диагностированы заболевания и сильное истощение. После эвакуации их доставили в Москву самолетом военно-транспортной авиации для прохождения лечения и последующей реабилитации.