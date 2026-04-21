В «Эксмо» прокомментировали иностранное финансирование

Издательство Popcorn Books, когда его приобретало «Эксмо», не получало иностранного финансирования, как и само «Эксмо». Об этом пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ» рассказала РИА Новости.

Там отметили, что в медиа были представлены ложные утверждения об иностранном финансировании издательства.

В пресс-службе добавили, что бенефициарами «Эксмо» являются российские физлица, в том числе его президент Олег Новиков, вся эта информация есть в наличии у налоговых органов.

21 апреля генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и еще троих топ-менеджеров задержали и доставили на допрос в СК в рамках уголовного дела об организации работы экстремисткой организации. По данным СМИ, дело связано с продажей книг с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематикой, выпущенных издательством Popcorn Books. Сама скандальная компания закрылась в январе 2026 года после возбуждения дел против ее сотрудников.