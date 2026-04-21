Климатолог развеял пугающий прогноз о вечном снеге в России

Заявления о возможном летнем снеге в России из-за климатических изменений не соответствуют реальности. Об этом рассказал климатолог Александр Чернокульский в комментарии для НСН.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что в будущем в европейской части России снег может перестать таять летом из-за глобального потепления. По его словам, из-за ослабления теплых океанических течений, включая Гольфстрим, температура в Европе может резко снизиться. По этой гипотезе, в будущем в европейской части России снег якобы может перестать таять летом.

Чернокульский с таким сценарием не согласился. По его словам, вероятность остановки течений крайне мала. При этом замедление циркуляции действительно наблюдается, но это не ведет к резкому похолоданию.

«Вероятность того, что течение остановится, практически нулевая. Но то, что циркуляция замедляется, это факт. Однако этот процесс не приведет к похолоданию», — пояснил эксперт.

Он добавил, что погодные явления вроде майских заморозков или сильных снегопадов не являются чем-то необычным. Подобные колебания фиксировались и десятилетия назад.

По оценке специалиста, климат в России скорее будет становиться мягче. В средней полосе условия могут даже улучшиться и стать более комфортными для жизни. При этом отдельные регионы могут столкнуться с локальными изменениями. В частности, речь идет о риске расширения засушливых территорий в Калмыкии.

Тем временем жителей столицы призвали не ждать потепления до конца апреля. Среда, 22 апреля, окажется единственным теплым днем на этой неделе. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил, что на текущей неделе в Москве ожидается мокрый снег, при этом снежный покров не образуется.