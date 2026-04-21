Запашный прокомментировал «прогулку» тигра по зрительному залу в Ростове

В воскресенье, 19 апреля, в Ростове-на-Дону тигр вышел из клетки во время циркового представления. Могло ли животное напасть на зрителей, рассказал народный артист России Аскольд Запашный.

© Вечерняя Москва

— В теории тигр, конечно, мог напасть. Чтобы это понимать, не нужно быть специалистом. Собака тоже может напасть, особенно если занервничает. Слава богу, что все обошлось, — отметил актер.

По мнению эксперта, в произошедшем виноваты организаторы мероприятия. Запашный подчеркнул, что удерживающие конструкции не могут держаться на одном креплении, передает Aif.ru.

Дрессировщик также обратил внимание на поведение толпы. Зрителям удалось сохранить спокойствие и не поддаться панике. Запашный отметил, что благодаря этому инцидент прошел без жертв.

По мнению актера, тигра наказывать нельзя. Он оказался среди толпы в следствии несчастного случая.

Директор цирка, в котором тигр выпрыгнул в зрительный зал через сломанное ограждение, прокомментировал случившиеся. По словам Николая Довгалюка, инцидент произошел из-за ошибки сотрудника и «стечения обстоятельств».