Стала известна причина смерти актера Игоря Алексеева

Актер Игорь Алексеев умер в ночь на 19 апреля 2026 года, ему было 62 года. Причиной смерти стал инсульт.

— Инсульт. Неделю был в реанимации и все. Нам всем будет очень его не хватать, — рассказала собеседница издания Aif.ru.

Незадолго до смерти мужчина жаловался на боли в спине. Актер хотел лечь на медицинское обследование.

Игорь Алексеев был родом из Мурманска. В 1989-м он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Фильмография актера насчитывает ни один десяток фильмов: «Улицы разбитых фонарей», «Чужой район», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы. Рубежи Родины».