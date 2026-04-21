Юрист рассказал, чьи портреты нельзя размещать в «Бессмертном полку»

За размещение портретов нацистов в рамках акции «Бессмертный полк» правонарушителя ждет уголовная ответственность, рассказал юрист Михаил Салкин.

© Вечерняя Москва

— Размещение в «Бессмертном полку» фотографий (Адольфа) Гитлера, (Йозефа) Геббельса, (Йозефа) Менгеле и других нацистских деятелей — это не неудачная шутка, а действие, которое может повлечь уголовную ответственность по статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма, — отметил эксперт.

Виновника ждут взыскание от двух до пяти миллионов рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

Помимо этого, за демонстрацию нацистской символики также предусмотрена административная ответственность. По словам юриста, если на изображении, коллаже или подписи находятся запрещенные обозначения, гражданским лицам грозят штраф 1–2 тысячи рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 100 часов, передает News.ru.

По словам Салкина, при повторном правонарушении санкции могут доходить до четырех лет лишения свободы.

