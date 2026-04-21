Милонов придумал новый способ удержать россиян в браке

Ещё несколько лет назад расстаться официально стоило 650 рублей и занимало ровно месяц. Сегодня счёт идёт на тысячи, а в очереди на согласование уже стоит целый пакет новых инициатив — пошлины в сотни тысяч, обязательные психологи и визиты к медиаторам. Законодатели твёрдо решили, что российские семьи разводятся слишком легко. И теперь это будут исправлять.

Начнём с того, что уже случилось. С 1 января 2026 года в России действуют обновлённые тарифы на расторжение брака: госпошлина составляет 5 000 рублей с каждого из супругов. Это не новость в масштабах последнего года — пошлину резко подняли ещё годом ранее: если раньше всё обходилось в 650 рублей, то теперь каждый из пары платит в семь с лишним раз больше.

При разводе через суд картина ещё интереснее: сначала истец платит 5 000 рублей за подачу иска, а затем оба супруга — по 5 000 за регистрацию расторжения в ЗАГСе. Итого один только инициатор развода отдаёт государству 10 000 рублей, второй супруг — ещё 5 000. Семья, которая и без того переживает разлад, расходится уже с лёгким кошельком.

Помогло ли повышение сохранить браки? Председатель профильного комитета Госдумы Нина Останина прямо заявила: многократный рост пошлины никак не сказался на числе разводов. По её словам, нужны совершенно другие меры. Но вместо «других мер» из того же парламента звучат предложения поднять планку ещё — и на порядок выше.

100 тысяч за право уйти

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой поднять госпошлину за развод сразу до 100 тысяч рублей. Для большинства россиян — это полтора-два месячных дохода. Но депутата это не смущает. По его логике, дороговизна — лучший способ охладить горячие головы.

«Срок для разводов надо увеличить на три месяца как минимум. Ещё и госпошлину сделать тысяч 100. Тогда будет эмоциональных решений меньше. Всё-таки за три месяца они одумаются. Ещё с обязательным посещением, возможно, психолога, если они совсем там уж никакие. Тогда поймут, что развод — это не выход», — заявил парламентарий.

При этом депутат убеждён, что в росте числа разводов отчасти виноват шоу-бизнес. По его мнению, публичные сообщения о расставаниях знаменитостей формируют у общества ощущение, что расходиться — это норма. Рецепт тот же: снимать больше семейного кино с хорошим концом.

Важная оговорка, которую легко потерять за шумихой: никаких официальных инициатив о введении пошлины в 100 тысяч рублей в Госдуме не рассматривается — это частное мнение одного депутата. Но идеи в российских коридорах власти имеют свойство быстро превращаться из частных в законодательные.

Прогрессивная шкала: чем больше разводов — тем дороже

Тем временем к теме подключились общественники. Вадим Попов предложил ввести прогрессивную шкалу пошлин: каждый последующий развод должен обходиться вдвое дороже предыдущего. По его словам, это побудит людей серьёзнее относиться к браку и к ответственности за свои решения.

«Чтобы хоть немного побудить людей задумываться о том, что развод — это не прихоть и не следствие плохого настроения, имеет смысл ввести прогрессивную шкалу пошлин», — заявил Попов.

Логика прозрачная: второй развод вдвое дороже первого, третий — вчетверо. Неплохой способ пополнить бюджет, хотя сохранить семьи таким образом вряд ли получится.

Медиаторы, священники и государственная забота

Пока одни считают рубли, другие предлагают действовать тоньше. Правительство разработало план, предусматривающий обязательную досудебную медиацию при разводах — особенно если в семье есть дети. Звучит разумно: прежде чем идти в суд, поговори с посредником. Вдруг поможет.

В случае конфликтов с участием детей предусмотрена обязательная информационная встреча с медиатором ещё до подачи иска. Реализация всей инициативы запланирована на 2026–2027 годы. Параллельно Минюст разработал законопроект, по которому в качестве медиаторов при разводах предлагается привлекать не только психологов, но и священнослужителей всех конфессий.

При этом уже с 1 сентября 2025 года для споров об определении места жительства ребёнка, порядке общения с ним и вопросах воспитания медиация стала обязательным предварительным этапом перед обращением в суд. Исключение сделано лишь для случаев, когда есть угроза насилия или жизни ребёнка.

Кому всё это поможет?

За нагромождением инициатив важно не потерять главный вопрос: а работает ли это вообще? Данные говорят не в пользу оптимистов. Повышение пошлины до 5 000 рублей не дало заметного результата. Среди семей с детьми число разводов за последние два года снизилось примерно на треть — однако бездетные браки продолжают распадаться с прежней интенсивностью.

Финансовые барьеры особенно больно бьют по тем, кто и без того в уязвимом положении. В комментариях под материалами о росте пошлин люди прямо пишут:

«Не могу оформить развод, потому что нет лишних денег».

Это не абстракция — это реальная ситуация для многих женщин с детьми, которые и без того несут основное бремя семейного распада.

Останина прямо предупредила: резкое повышение пошлины подтолкнёт людей к гражданскому браку — зачем регистрировать отношения, если выход из них такой дорогой? Вместо укрепления института семьи государство рискует получить ровно противоположный эффект.

Что в итоге ждёт тех, кто решил расстаться

Картина складывается следующая. Сегодня развод в России — это минимум 10 000 рублей из семейного бюджета, месяц ожидания через ЗАГС или несколько месяцев через суд. Завтра — с высокой вероятностью обязательная встреча с медиатором, возможно визит к психологу или священнику, и не исключено — очередное повышение госпошлины.

Государство всё настойчивее даёт понять: решение расстаться — это не только ваше личное дело. Вопрос только в том, где проходит граница между заботой об институте семьи и давлением на людей, которые просто несчастны в браке. Ответа на этот вопрос в законопроектах пока нет.