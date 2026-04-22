Конюхов рассказал, как айсберг А23а унес полярную станцию "Дружная" 40 лет назад

Полностью разрушившийся во время дрейфа в океане антарктический айсберг А23а 40 лет назад унес с собой полярную сезонную станцию "Дружная", рассказал путешественник и действительный член Русского географического общества Федор Конюхов.

По его словам, когда айсберг откололся, на нем находилась станция с экспедицией Дмитрия Шпаро.

"Мы туда наши вещи забросили. И потом мы сидим, нам надо вылетать в Антарктиду, а передают, что айсберг откололся и станция "Дружная" уходит вместе с ним. И там наши лыжи, все унесло", – поделился он.

Станция "Дружная-1" – советская сезонная антарктическая база, построенная в 1975 году на леднике Фильхнера. В июне 1986 года часть ледника вместе со станцией откололась и была унесена в океан. В 1987 году ученые добрались до нее на вертолете: станция оказалась погребена под снегом, но оборудование и конструкции удалось вывезти по воздуху. Они стали основой для новой станции "Дружная-3".

О том, что айсберг А23а раскололся на мелкие части, стало известно 21 апреля. Глыба была одной из самых крупнейших в мире.

В январе текущего года площадь айсберга достигала 1,3 тысячи квадратных километров, однако на сегодняшний день она сократилась до менее чем 50 "квадратов". В настоящее время плавучая ледяная гора продолжает дрейфовать в открытом море и "раскалывается буквально на глазах".