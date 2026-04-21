У заходящих в российские порты судов нашли подозрительные люки

С 21 июля водолазами были осмотрены 7983 гражданских судна, зашедшие в морские порты России. Об этом стало известно «Известиям».

Издание напоминает, что поиск на судах прикрепленных к ним мин и других подозрительных предметов стартовал после указа президента России Владимира Путина № 502, алгоритм действий по которому впоследствии был утвержден постановлением правительства.

Как утверждает специалист компании «Новороссийский подводно-технический отряд» Роман Айвазов, в конце 2025 года на одном из судов, следовавшем из-за границы, водолазы обнаружили подозрительный люк. Внимание специалистов привлекло то обстоятельство, что люк крепился к корпусу чистыми болтами, тогда как все днище корабля было в наростах. При этом, замечает эксперт, документов о проведении ремонта у капитана корабля не было. Как говорит Айвазов, проверка показала, что судно, прибывшее в Новороссийск из Турции, до этого заходило на Украину, поэтому было решено не пускать его в российский порт.

По словам специалиста, люк с чистыми болтами может указывать на место хранения взрывчатки. По данным издания, аналогичное обнаруживали водолазы и в других российских портах.

В январе «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщили, что Вооруженные силы России направят на защиту Арктики дополнительные силы боевых пловцов.

В том же месяце в публикации газеты «Красная звезда» рассказывалось, что водолазы-разведчики из подразделений подводных диверсионных сил и средств Военно-морского флота России используют различные лодки и катера проекта «Грачонок».