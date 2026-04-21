Россиянка сорвала джекпот в 38,8 миллиона рублей

Жительница Марий Эл стала обладательницей крупного суперприза в государственную лотерею. Победительница планирует направить полученные средства на закрытие ипотечного кредита, покупку машины и финансовую поддержку родителей.

В пресс-службе компании «Столото» сообщили о крупном выигрыше в 354194-м тираже «Рапидо Про». Общая сумма выплаты составила 38,87 миллиона рублей. Изначально суперприз насчитывал 37,37 миллиона, однако участница увеличила итоговый куш на 1,5 миллиона рублей, отметив дополнительное число и применив функцию множителя.

Лидия М. приобрела два билета прямо на рабочем месте. Для одного из них она самостоятельно составила необычную комбинацию, выбрав в первом поле последовательность из восьми чисел от 13 до 20, а во втором — двойку и тройку. Свое решение женщина объяснила интуицией.

Победительница, которая в свободное время увлекается путешествиями по России и уже посетила Крым, Сочи и Дагестан, решила распорядиться деньгами практически. Основная часть суммы пойдет на погашение ипотеки. Оставшиеся средства Лидия планирует потратить на приобретение автомобиля и помощь семье.

Напомним, что все подобные розыгрыши в стране являются государственными. Их организацию курируют Минфин и Минспорт, а контроль за проведением осуществляет Федеральная налоговая служба.