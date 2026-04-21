«Загнал себя». Актер сериалов «Реальные пацаны» и «Мажор» умер в 40 лет

Поклонники шокированы печальной новостью. Точные причины смерти пока не разглашаются.

14 апреля остановилось сердце российского актера театра и кино Рамиля Мубинова. Ему было 40 лет. О смерти сообщили в соцсетях его коллеги и друзья. В 2026 году должно было выйти более 20 проектов с его участием.

Рамиль Мубинов родился 5 октября 1985 года. Окончил актерское отделение Ульяновского государственного университета, затем учился на режиссерском факультете в Театральном институте имени Щукина. Служил в Московском театре «ET CETERA» под руководством Александра Калягина и в Театре имени Маяковского. За свою карьеру актер снялся в 53 проектах. Среди них — «Реальные пацаны», «Невеста моего жениха», «Страсти по Чапаю», «Мажор», «Мистер Нокаут», «Гуляй, шальная!», «Молодежка. Новая смена-2», «Праздники-3», «Секс. До и после-2».

В 2026 году должен выйти 21 фильм и сериал с его участием. Среди них — «Холоп-3» Клима Шипенко (роль друга невесты), «Красота» Сарика Андреасяна (член жюри), «Трудно быть богом» Дмитрия Тюрина (монах). В соцсетях пользователи выражают соболезнования, недоумевая, как молодой талантливый артист мог уйти так рано. На самочувствие он не жаловался, активно снимался и строил планы на будущее. Правда, некоторые предположили, что именно напряженный график мог стать одной из причин стресса для организма. «Сниматься одновременно в 21 фильме — это нечто за гранью реальности. Актер — человек зависимый, пока снимают, надо сниматься и зарабатывать. Похоже, загнал себя», — пишут в Сети.