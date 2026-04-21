Арт-квартира в Петербурге, камерная атмосфера, теплая акустика и любимые песни: как прошел квартирник Пикника Афиши с FEDUK

18 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге состоялся камерный концерт-квартирник в поддержку предстоящего фестиваля Пикник Афиши.

Формат и локация выступления выбраны неслучайно. Петербург – настоящая историческая родина квартирных концертов: на уютных кухнях квартир в историческом сердце города в разные годы писалась музыкальная история всей страны. Проект бережет эту традицию и переносит ее в современный контекст музыкального фестиваля.

Концерт стал закрытым мероприятием для ограниченного числа гостей в атмосфере интриги. Имя артиста до последнего момента держалось в тайне: лишь накануне приглашенные гости узнали, что это один из хедлайнеров Пикника Афиши – FEDUK. Хиты артиста – «Хлопья летят наверх», «27», «Краски» и другие – обрели свежее дыхание в акустике. Это неудивительно: FEDUK умеет подарить своим песням уютное и камерное настроение.

Особую ауру придавала локация – квартира арт-директора крупнейших концертных площадок Влады Замориной и режиссера Джулиано Ди Капуа, расположенная в доходном доме второй половины XIX века на Мойке. Из окон квартиры виден остров «Новая Голландия» – одно из самых знаковых мест в Северной столице.

Открыла квартирник группа UGLI, которая тоже смогла озвучить на языке акустики свою музыку на стыке инди-попа, электроники и драматического театрального звучания с глубокими, часто ироничными и меланхоличными текстами. Закрыла акустический концерт FEDUK креативный директор журнала «Собака.ру» Ксюша Гошицкая, вставшая за диджейский пульт.

Посетители концерта слушали песни FEDUK в компании звездных гостей – художника-каллиграфа Покраса Лампаса, ювелира бренда mozi j Димы Кузнецова, московского шеф-повара Владимира Чистякова, блогера Лизы Гусарской, редактора «Собаки.ру» Яны Милорадовской, дизайнера Юры Питенина и стилиста Кати Рок.

FEDUK – один из хедлайнеров фестиваля Пикник Афиши-2026 в обеих столицах. Встречаемся 20 июня 2026 года в музее-заповеднике «Коломенское» и 8 августа 2026 года на территории Елагина острова.