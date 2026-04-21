Вот почему Мария Аронова оказалась в больнице: правду раскрыл муж актрисы

Недавно в Сети распространилась информация, будто Мария Аронова попала в больницу. О том, что случилось с известной актрисой, рассказал ее муж Евгений Фомин.

Отметим, что слухи о неважном самочувствии Марии Ароновой ходят уже на протяжении последней пары лет. Однако сама артистка предпочитает их не комментировать. Наоборот, она старается работать как можно больше и не реагировать на пересуды.

Мария Аронова считается одной из самых востребованных актрис в отечественном кинематографе и в театре. Ее рабочий график расписан на месяцы вперед. У нее нет времени болеть. Поэтому актриса тщательно следит за своим здоровьем, чтобы оно не подкачало в самый неподходящий момент. Так что нет ничего удивительного в том, что Мария Аронова регулярно обследуется.

"Мы пришли с Машей в Боткинскую больницу сдать очередные анализы. Кто-то увидел и выдал, что Аронова больная. А чего про меня-то не написали? Я же тоже там был", - заявил супруг актрисы в программе "Ты не поверишь!".

Именно Евгений Фомин полностью обеспечивает тыл занятой актрисы. Пока она активно работает, супруг, который значительно старше нее, заботится о том, чтобы дом был полная чаша. По его словам, когда Мария Аронова возвращается после работы и жалуется на усталость, он старается организовать для нее максимально комфортные условия.