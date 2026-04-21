Биографии Булгакова и Высоцкого будут маркировать по закону о наркотиках

Биографию писателя Михаила Булгакова, созданную Алексеем Варламовым, а также книгу о жизни поэта Владимира Высоцкого авторства Владимира Новикова будут маркировать в России по закону против пропаганды наркотиков, следует из Отраслевого перечня, который опубликован на сайте Российского книжного союза (РКС).

С 1 марта в стране вступили в силу поправки к закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». Нововведения грозят уголовной и административной ответственностью за распространение произведений, в которых упоминаются наркотики. После введения изменений на сайте РКС появился отраслевой перечь книг, в которых есть упоминания наркотиков. Такие книги подлежат маркированию.

