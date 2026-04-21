Рособрнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ-2026

Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года, помимо обязательных вещей (черная ручка и паспорт), могут взять с собой лекарства, перекус, бутылку воды, а также специальные техсредства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья). Об этом говорится в рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Кроме того, на экзамены по биологии, географии и химии школьники могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике — линейку без справочной информации. На ЕГЭ по физике допускается принести и непрограммируемый калькулятор, и линейку.

Также участник ЕГЭ по литературе может пользоваться орфографическим словарем, который ему предоставили либо в пункте проведения экзамена, либо в его образовательной организации, сказано в документе.

15 апреля Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в текущем году. Согласно рекомендациям, участники обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими сдающими, а также иметь при себе средства связи, фото- и видеоаппаратуру, справочные материалы и заметки. Личные вещи нужно оставлять в специально выделенном месте.

Ранее в пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили, что в Москве завершились единые городские контрольные работы для одиннадцатиклассников в форме ЕГЭ. Они прошли во всех столичных школах с 24 марта по 18 апреля. В них приняли участие более 60 тысяч выпускников, которые повторно проверили свои знания по 11 предметам.