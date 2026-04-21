Раскрыто, сколько россиян погибли из-за постоянных атак ВСУ

За минувшую неделю в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли десять мирных граждан, в том числе один несовершеннолетний. Об этом 21 апреля заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Ранения получили 123 человека, среди которых семеро детей.

С 13 по 19 апреля военные выпустили по гражданским объектам порядка 3097 боеприпасов. Больше всего от ударов беспилотников пострадала Белгородская область. Ежедневно регион атаковали от 120 до 180 дронов.

Кроме того, как уточняет посол, ВСУ возобновили атаки на критическую инфраструктуру Запорожской АЭС. В результате очередного удара произошло полное обесточивание станции.

Мирошник уточнил, что данный инцидент стал уже 14 случаем нарушения внешнего энергоснабжения атомной электростанции за время проведения специальной военной операции.

Ранее МК сообщал, что над одним из районов Воронежской области средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Предварительно было известно, что обошлось без пострадавших.