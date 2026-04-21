Выигравшая почти 39 миллионов россиянка рассказала о победной комбинации

Жительница Республики Марий Эл Лидия М. выиграла в лотерею почти 39 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото» сообщает РИА Новости.

Суперприз в 354194-м тираже «Рапидо Про» составлял 37,37 миллиона рублей. Женщина отметила дополнительное число во втором поле билета и воспользовалась функцией «Множитель», таким образом увеличив сумму выигрыша на 1,5 миллиона рублей, до 38,87 миллиона.

Победительница рассказала, что купила два билета. В одном из них она сама выбрала комбинацию чисел. В первом поле отметила 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, а во — 2 и 3.

«Быть может, внутреннее чувство подсказало мне так сделать», — поделилась женщина.

Лидия рассказала, что часть выигрыша хочет потратить на погашение ипотеки, а на остальные средства собирается купить автомобиль и помочь родителям.

Ранее россиянин выиграл в государственную лотерею «Все или ничего» более 33 миллионов рублей, не угадав ни одного числа в билете.