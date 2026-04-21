С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам в 875 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали с популярного актера Игоря Петренко долг по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Уточняется, что артист принудительно выплатил бывшей супруге более чем 875 тысяч рублей. При этом долг не погашен полностью: за актером числится еще задолженность по алиментам в сумме свыше 379 тысяч рублей.

Петренко, прославившийся после главной роли в фильме "Водитель для Веры", был трижды женат. Во втором браке - с известной актрисой Екатериной Климовой - он стал отцом двоих сыновей.

Актер родился 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военнослужащего. Всего он снялся в более чем 70 кинокартинах.