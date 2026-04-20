В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков

Правительство России готово поддержать законопроект по смягчению наказания за незаконный оборот наркотиков. Об этом в понедельник, 20 апреля, пишет «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

Документ был разработан Верховным судом РФ еще в мае 2025 года. По нему максимальный срок по частям 2 и 3 статьи («Незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размерах») 228 УК РФ планируют снизить с 10 до 5 лет и с 15 до 10. Кроме того, людей, которые осуждены за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта, предлагают и вовсе не лишать свободы. Это касается дел по части 1 статьи 228 («Незаконный оборот наркотиков в значительном размере без цели сбыта»), части 1 статьи 231 («Незаконное культивирование наркотических растений») и статьи 233 («Подделка рецептов на наркотические вещества») УК РФ. В пояснительной записке ВС добавил, что такие преступления «зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица».

По данным издания, правительство России планирует одобрить законопроект, но не полностью. Поправки, которые касаются незаконного оборота наркотиков в крупном и особо крупном размерах, они хотят исключить.

