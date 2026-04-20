В Госдуме напомнили о правилах установки кондиционера

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил, что для установки кондиционера в квартире нужно получить согласие двух третей собственников жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Панеша, фасад дома, на который устанавливается блок кондиционера, является общим имуществом. Так как установка считается изменением фасада, ее разрешается сделать только с разрешения большинства собственников.

«Фасад дома — это общее имущество собственников, и просто так вешать наружный блок нельзя. Суды регулярно выносят решения о демонтаже незаконно установленных кондиционеров. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно согласовывать установку в большинстве случаев», — заявил он.

Впрочем, из этого требования есть исключения. Как рассказал Панеш, в новых домах застройщики могут заранее утвердить схему размещения кондиционеров. В этом случае достаточно обратиться в управляющую компанию и установить блок в отведенном для него месте.

«Альтернативный вариант — обратиться в местную администрацию за разрешением, если это предусмотрено правилами благоустройства вашего города. Наружный блок должен устанавливаться в пределах границ стены, относящейся к вашему помещению. Запрещается размещать блоки на стенах соседей, перекрывать их окна и балконы. Отводить конденсат на фасад, козырьки и входные площадки нельзя — воду нужно направлять в систему водостока здания», — добавил он.

Как уточнил депутат, игнорирование этих требований может привести к тому, что соседи или управляющая компания обратятся в суд с требованием о демонтаже. В большинстве случаев суд становится на сторону истцов. Тогда демонтаж кондиционера придется проводить за свой счет, а за неправильную установку могут выписать штраф.