$75.2488.38

В Госдуме напомнили о правилах установки кондиционера

Андрей Дуванов

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил, что для установки кондиционера в квартире нужно получить согласие двух третей собственников жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

По словам Панеша, фасад дома, на который устанавливается блок кондиционера, является общим имуществом. Так как установка считается изменением фасада, ее разрешается сделать только с разрешения большинства собственников.

«Фасад дома — это общее имущество собственников, и просто так вешать наружный блок нельзя. Суды регулярно выносят решения о демонтаже незаконно установленных кондиционеров. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно согласовывать установку в большинстве случаев», — заявил он.

Впрочем, из этого требования есть исключения. Как рассказал Панеш, в новых домах застройщики могут заранее утвердить схему размещения кондиционеров. В этом случае достаточно обратиться в управляющую компанию и установить блок в отведенном для него месте.

«Альтернативный вариант — обратиться в местную администрацию за разрешением, если это предусмотрено правилами благоустройства вашего города. Наружный блок должен устанавливаться в пределах границ стены, относящейся к вашему помещению. Запрещается размещать блоки на стенах соседей, перекрывать их окна и балконы. Отводить конденсат на фасад, козырьки и входные площадки нельзя — воду нужно направлять в систему водостока здания», — добавил он.

Как уточнил депутат, игнорирование этих требований может привести к тому, что соседи или управляющая компания обратятся в суд с требованием о демонтаже. В большинстве случаев суд становится на сторону истцов. Тогда демонтаж кондиционера придется проводить за свой счет, а за неправильную установку могут выписать штраф.

«Главный совет: перед покупкой кондиционера зайдите в управляющую компанию и узнайте, есть ли в вашем доме схема размещения наружных блоков. Если схемы нет, а дом не новый, лучше сразу готовить собрание собственников. Это время и силы, но они несопоставимы с судебными тяжбами и расходами на демонтаж», — подытожил Панеш.