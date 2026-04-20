Стали известны пугающие подробности смерти «двойника Пугачевой»

Раскрыты детали трагедии, произошедшей с двойником Аллы Пугачевой. Алексей Золотов скончался 18 апреля.

© WomanHit.ru

Сегодня в прессе появилась печальная новость: ушел из жизни телеведущий и пародист Алексей Золотов. Его называли единственным в стране официально признанным двойником Аллы Пугачевой. Артисту было всего 57 лет. О трагедии, которая произошла еще 18 апреля, сообщили его близкие. По данным СМИ, причиной гибели Алексея стали осложнения, вызванные сахарным диабетом.

Спустя некоторое время стали известны пугающие подробности смерти артиста. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 18 апреля Золотову стало плохо в его собственном доме в подмосковном поселке Богородское. Пародист перестал выходить на связь, что сразу же насторожило его родных. После нескольких часов тишины обеспокоенные родственники решили приехать к нему домой.

Увиденное повергло в шок. Алексей Золотов лежал на полу без сознания в огромной луже холодной воды. Как выяснилось, на кухне все это время был открыт кран, и вода залила помещение. Родные немедленно вызвали скорую помощь. Врачи прибыли на место максимально быстро, однако спасти «двойника Пугачевой» уже не удалось. Медики констатировали смерть.