Глава Рособрнадзора заявил, что ЕГЭ искоренил коррупцию при приеме в вузы

Единый государственный экзамена (ЕГЭ) искоренил коррупцию при поступлении в университеты и вузы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью "Ведомостям".

Музаев указал россиянам, которые критикуют ЕГЭ, на причины его появления. Он напомнил, что единый экзамен ввели именно для ликвидации коррупции при поступлении в высшие учебные заведения, что ранее являлось большой проблемой.

Тогда не только отличались правила поступления в вузы, но и был непрозрачный отбор. Например, подать документы удавалось в 1 или 2 университета при условии, что они находились рядом и расписание вступительных экзаменов позволяло это сделать.

Кроме того, абитуриенты сталкивались с дублированием итоговых экзаменов в школе и вступительных экзаменов в вузах. Таким образом, выпускнику из регионов, который не занимался с репетиторами, было почти нереально поступить в престижный федеральный университет.

"Фильм "Москва слезам не верит" – это как раз про то, что главная героиня не поступила в вуз с первого раза и дальше выбрала другую жизненную траекторию. ЕГЭ изменил эту ситуацию, и это самый большой успех введения данной системы", – указал глава Рособрнадзора.

В настоящее время случаи нарушений процедуры поступления – единичные. Например, вместо одного ребенка на ЕГЭ может прийти другой человек, либо работы будут выполнены разными почерками. Но практически все попытки нарушить правила заканчиваются провалом, резюмировал Музаев. Профильная математика и русский язык остаются наиболее трудными для школьников при сдаче экзаменов, сообщали ранее аналитики. Кроме того, в соответствующий топ вошли также обществознание и биология. При этом базовая математика, география и английский язык воспринимаются как наименее сложные дисциплины.