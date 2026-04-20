Эксперт рассказал, могут ли в России сократить сроки отключения горячей воды

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о сокращении сроков отключения горячей воды в России и рассказал, какие работы проводят коммунальщики во время ежегодной профилактики теплосетей.

Ранее Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб в разговоре с ТАСС заявил о том, что в стране отключение горячей воды «на профилактику» должно быть сокращено до минимальных сроков. Он отметил, что современные технологии позволяют в целом обходиться без отключений, а не оставлять жителей многоквартирных домов без горячей воды на 10-14 дней.

По словам специалиста, перерывы в подаче горячей воды обусловлены технологическими требованиями: без них невозможно обеспечить бесперебойную работу системы отопления и горячего водоснабжения зимой.

Отключение обусловлено технологическими требованиями. Те, кто получают горячую воду и отопление зимой, хотят, чтобы эти услуги были бесперебойны. Для этого нужно проверить оборудование и трассы — в том числе сделать опрессовку: проверить под повышенным давлением, нормально ли работают трассы, соединения и так далее. Это как раз и делается в дни отключения. Не отключать вообще невозможно: если не проверять, мы оставим коммуникации без диагностики — непонятно, есть у них проблемы или нет. Это только ухудшит ситуацию для жителей. Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ

Специалист добавил, что за время отключения коммунальщики проверяют центральный тепловой пункт, коммуникации от него до дома и внутри дома. Срок в 10 дней эксперт считает разумным — он позволяет провести все необходимые процедуры. При этом Степура допустил частичное сокращение сроков в отдельных случаях: например, если тепловой пункт обслуживает всего 2–3 дома, период отключения можно уменьшить до 7 дней. Однако полностью отказаться от отключений или радикально сократить их длительность при нынешней централизованной системе теплоснабжения нельзя.

Нынешние сроки отключений (10 дней) уже стали результатом постепенного сокращения, подчеркнул эксперт. Раньше горячую воду отключали на 21 день, затем на 14. Дальнейшее уменьшение периода, по его оценке, при существующих технологиях невозможно.

«При нынешних технологиях уже не сократить. Подготовка к зиме включает опрессовку коммуникаций: в них загоняется холодная вода под повышенным давлением — проверяется, нет ли течей, оцениваются стыки и соединения. Если где‑то обнаруживается проблема — например, потекла прокладка, — нужно отремонтировать и провести проверку заново. Вся процедура занимает именно столько времени. Если бы у каждого дома была своя котельная, можно было бы ограничиться 2–3 днями на проверку. Но централизованная система подразумевает отключение теплового пункта, который питает сразу несколько строений, — и это требует большего времени», — подытожил Степура.

