МЧС: за сжигание мусора в лесах грозит штраф

В Подмосковье с 20 апреля начал действовать особый противопожарный режим. За сжигание мусора или разведения костра в лесах нарушителям грозит крупное взыскание, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

© Вечерняя Москва

Огонь нельзя разводить не только в лесах, но и на дачных участках. Для сжигания мусора (сухой травы или листвы) предусмотрены специально оборудованные площадки. Сотрудники МЧС напомнили, что сжигать пластик, резину, строймусор, химию и глянцевые журналы нельзя. Дым от такого костра крайне токсичен, а риск пожара выше.

Для физических лиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица заплатят больше от 30 до 60 тысяч рублей. Самое больше взыскание должны будут заплатить компании от 400 до 800 тысяч рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в этом году проверки будут проводить чаще. Инспекторы проверят, в каком виде хранятся горючие материалы, в каком состоянии проводка и есть ли на участке средства для тушения огня — вода, песок, огнетушитель.

