Умер самый известный двойник Аллы Пугачевой

Пародист и шоумен Алексей Золотов, самый известный двойник певицы Аллы Пугачевой, скончался на 58 году жизни. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, причиной смерти артиста осложнения сахарного диабета, а также болезни сердца, почек. Дата и место похорон пока не называются.

Пародист стал известен благодаря поразительному вокальному сходству с исполнительницей, его называли «официальным» двойником артистки. Со зрителями он общался живым голосом, который был почти неотличим от голоса Пугачевой.

«Леша был очень талантливым и добрым человеком. Он очень-очень любил Аллу Борисовну, чувствовал ее как никто другой, поскольку большую часть жизни жил в этом образе. Алексей собирался приехать на пятый юбилейный фестиваль, но не доехал», — отметил представитель оргкомитета арт-фестиваля «Пугачевская весна».

Телеведущий и конферансье Алексей Остудин пояснил, что пародист ушел из жизни в возрасте 57 лет в субботу, 18 апреля.

«Алексей всю свою жизнь был вокальным двойником Аллы Пугачевой. И работал очень качественно. В золотой период коммерческой востребованности у него даже был полностью живой коллектив, частично состоящий из музыкантов самой Аллы!», — отметил Остудин.

По словам родственников Золотова, актер продолжал вести активный образ жизни до самого конца.