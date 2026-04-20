13-летнюю Алису Теплякову и ее младшего брата жестко побили в Москве

Алиса Теплякова оказалась не только одаренной (по мнению родителей) студенткой, но еще и спортсменкой. В Сети появились видео с Первенства Москвы по тхэквондо среди юношей и девушек 12–14 лет, в котором приняли участие 13-летняя Алиса и ее младший брат — 12-летний Хеймдалль.

Дети Евгения и Натальи Тепляковых были заявлены как обладатели синих поясов и второго юношеского разряда: Алиса — в весовой категории свыше 59 кг, Хеймдалль — до 49 кг.

Поединок Хеймдалля

Первым на площадку вышел Хеймдалль. Перед началом поединка потребовалось дополнительное время, чтобы убрать длинные волосы под защитный шлем. В ходе спарринга с Романом Пахомчиком Хеймдалль испытывал трудности с техникой, часто выходил за пределы татами и не смог нанести результативных ударов. Более того, он пропустил множество достаточно жестких ударов со стороны противника.

Бой завершился поражением Хеймдалля со счетом 0:2 в первом же круге. Зрители обратили внимание на то, что из-за плохого зрения без очков подростку было сложно ориентироваться на площадке после завершения поединка. Найти свои вещи ему помогла тренер Мария Коняхина.

Поединок Алисы

Во время выступления брата Алиса вела видеосъемку. Перед началом ее собственного боя произошла небольшая задержка: спортсменка вышла на площадку без специальной обуви, за которой ей пришлось вернуться на трибуны. Также возникли краткие технические вопросы, связанные с капой и процессом регистрации.

В отличие от брата Алиса действовала более активно, однако уступила сопернице в техническом мастерстве. Пропустив ряд точных и жестких ударов, она также завершила поединок поражением со счетом 0:2.

Оценка зрителей

В комментариях к видеозаписям пользователи интернета обратили внимание на заметную разницу в классе между Тепляковыми и их противниками. Наблюдатели отметили, что на данный момент подросткам не хватает соревновательного опыта и технической подготовки для успешной конкуренции на турнирах подобного уровня.

Юные дарования

В марте стало известно, что Алиса Теплякова смогла окончить Российский государственный гуманитарный университет и защитить диплом педагога-психолога. Девочка училась дистанционно. "ТВ Центр" первым подробно рассказал об обстоятельствах защиты 13-летней девочки. Спустя несколько недель стало известно, что она получила второй диплом о высшем образовании по направлению подготовки "Психология". В апреле стало известно, что в семействе Тепляковых произошло очередное пополнение в череде заветных корочек об образовании детей. На этот раз документ получила младшая сестра 13-летней Алисы. 9-летняя Терра Теплякова пока высшим образованием похвастаться не может, но уже освоила рабочую специальность. В своих соцсетях отец семейства Евгений сообщил, что девочка получила свидетельство о присвоении квалификации "Продавец продовольственных и непродовольственных товаров" 3 разряда.