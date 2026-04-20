Дрессировщик объяснил, почему сбежавший Ростове-на-Дону тигр не напал на людей

Тигрица, сбежавшая в цирке в Ростове-на-Дону не напала на зрителей из‑за воспитания. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил заслуженный артист РФ, дрессировщик львов Владислав Гончаров.

© nsn.fm

По его словам, животное «до конца не стрессануло» благодаря тому, что было правильно воспитано и обладало нормальной психикой.

«Никто не пострадал, потому что животное выращено в хорошем состоянии, с добротой, с любовью», - сказал дрессироващик.

Ранее в цирке-шапито в Ростове-на-Дону во время шоу упала сетка, оделявшая зрителей от манежа, после чего тигрица выпрыгнула в зал, пишут «Известия».