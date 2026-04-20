Климатолог назвал причину, по которой апрель и май теперь «зимние месяцы»

В ночь на понедельник в Московской области выпал снег, и теплая погода не вернется как минимум две недели. Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с Life.ru заявил, что апрель и май теперь по климату напоминают зимние месяцы. Причина — сбои в системе океанических течений, вызванные глобальным потеплением.

По словам ученого, теплую погоду в Европе обеспечивают североатлантические течения, которые переносят тепло из тропиков. Из-за роста температур этот механизм может разрушиться. Тогда в европейской части России, Северной Америке и Северной Атлантике температура упадет на 20–25 градусов — начнется новый ледниковый период.

Уже сейчас заметны повторяющиеся циклы: после двух аномально жарких лет (как в 2023–2024 годах) наступают холода. Аналогичное случилось после 2014–2016 годов — тогда в 2017-м в Москве в мае лежал снег, в Петербурге и Финляндии он выпадал летом, а в Румынии апрельский снегопад достигал полутора метров.

В России изменился климат

Карнаухов прогнозирует, что к лету Гольфстрим может временно восстановиться, и тепло вернется. Однако при повторении таких циклов течение остановится окончательно. Тогда в регионе установится постоянный холод: снег будет выпадать в сентябре и перестанет таять, а лето станет очень коротким и холодным. Ученый отметил, что он один из немногих климатологов, кто предсказал снежную зиму, и его прогноз оправдался.