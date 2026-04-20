В Госдуме встали на защиту молодежи в одном вопросе

Зумеры не виноваты в дефиците кадров в России, уровень занятости молодежи продолжает увеличиваться. Об этом заявил News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

По словам парламентария, представители поколения Z «стремятся к стабильности, комфортным и достойным условиям работы и жизни», но это не говорит о том, что все они «выбирают поденщину».

«Более старшие поколения продолжают трудовой путь, как правило, следуя традиционным моделям. Сегодня карьерные траектории меняются стремительнее, и выбор молодежи отражает свежие тенденции. (…) Уровень участия зумеров в составе рабочей силы вырос и составляет более 54%», — подчеркнул Толмачев.

Он отметил, что сегодня на рынке труда высокий спрос на кадры в промышленности, строительстве, также востребованы «технари».

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина заявила о том, что молодое поколение россиян не стремится к стабильной занятости и предпочитает «платформенную поденщину с ежедневной оплатой без оформления».