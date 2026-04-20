Как сейчас выглядит 77-летняя Ирина Муравьева

В Сети появилось редкое фото легенды кинематографа. Ни грамма лишней косметики, которая бы спрятала природную красоту и шарм.

77-летняя Ирина Муравьева — желанный гость на любых светских мероприятиях. Только вот актриса не особо любит давать интервью и позировать на красных дорожках. На сей раз звезда фильмов «Карнавал» и «Москва слезам не верит» сделала исключение.

Она появилась на церемонии вручения специальной премии «Золотая маска», где поделилась мыслями о современном театре и кино. По словам актрисы, сегодня главные роли получают смелые молодые артисты, которые не боятся раскрываться перед зрителем.

«Они свободны, ничего не боятся в хорошем смысле этого слова. Поэтому они свободные. Очень хорошо. Очень хорошо!» — отметила Муравьева.

Она также вспомнила слова режиссера Петра Фоменко: «На сцене надо быть бесстыдным». Актрисе очень нравится эта фраза, и она считает, что именно такое отношение помогает молодым артистам добиваться успеха.

В беседе с «Пятым каналом» Ирина Муравьева призналась, что в молодости относилась к своим педагогам по актерскому мастерству как к родителям. Она подчеркнула, что никогда не забудет их и тот опыт, который они ей передали. Совместным фото с легендой кинематографа поделилась сестра Екатерины Стриженовой, дизайнер Виктория Андреянова. Актриса позировала с простой укладкой и практически без косметики. Однако выглядит звезда по-прежнему превосходно, при том, что в отличие от многих коллег, никогда не прибегала к пластике.