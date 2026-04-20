Бузова сыграет в спектакле "Покровские ворота" театра Надежды Бабкиной

Певица и телеведущая Ольга Бузова присоединилась к актерскому составу спектакля "Покровские ворота" в Московском государственном академическом театре (МГАТ) "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МГАТа, отметив, что Бузова впервые сыграет в репертуарном спектакле театра.

"Ольга Бузова исполнит роль Людочки в постановке по пьесе Леонида Зорина. Спектакль, давно полюбившийся зрителям, переносит аудиторию в атмосферу московской коммуналки 1950-х годов и сочетает элементы эстрадного жанра с проработанными характерами героев и музыкальными номерами", - сообщил собеседник агентства.

Как отметили в театре, включение Бузовой в актерский состав придаст постановке новое прочтение. Уже прошли первые репетиции, в ходе которых Бабкина вместе с артисткой разобрали сцены и характеры персонажей.

Сама Бузова призналась в беседе с ТАСС, что участие в спектакле стало для нее значимым событием.

"Для меня "Покровские ворота" - это прикосновение к истории, которую любит не одно поколение. И вдруг я оказываюсь внутри этого мира, играю Людочку. Это очень живая и тонкая роль, и мне важно не сыграть ее, а прожить", - отметила она.

По словам артистки, работа в театре сопровождается сильным волнением. "Я выхожу на сцену с любовью к профессии и к людям. Конечно, волнуюсь, но это ощущение - часть театра", - добавила Бузова.

Первые показы спектакля с участием Бузовой пройдут 25 апреля.