В РПЦ разъяснили, можно ли просить помощи у умерших родственников

Многие верующие в трудных обстоятельствах обращаются за поддержкой к Богу, ангелу-хранителю или святым. Но как поступать с умершими родными — отцом, матерью, бабушкой, дедушкой, братом, сестрой или супругом? В Русской православной церкви к этому вопросу относятся без строгих запретов, однако с одной существенной оговоркой.

Руководитель Молодёжного отдела Ставропольской епархии Альвиан Тхелидзе в беседе с«Известиями» пояснил, что связь с родителями и прочими близкими не прерывается после их кончины. Человек инстинктивно продолжает искать общения с теми, кто был рядом с самого рождения.

Тем не менее, есть важный нюанс. Живым доподлинно неизвестно, как душа усопшего отчиталась перед Богом за свои земные грехи. Поэтому гораздо важнее не выпрашивать помощь у ушедших, а молиться о них. Возможно, умершие нуждаются в молитвах живых гораздо больше, чем живые — в их заступничестве.

Священник подчеркнул, что обращаться к усопшим родственникам можно, но, пока точно не известно об их загробной участи, лучше сосредоточиться на молитве о них.

Кстати, 21 апреля православные отмечают Радоницу — специальный день поминовения усопших. В храмах по всей стране в этот день верующие ставят свечи за умерших, подают поминальные записки с именами почивших близких и молятся за них.