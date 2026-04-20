В Минобрнауки назвали вузы с самым большим бюджетным набором

В Минобрнауки назвали топ-10 вузов с самыми высокими цифрами бюджетного набора.

В тройке лидеров - Уральский федеральный университет, МГУ им. Ломоносова и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

По данным Минобрнауки, которые приводит РИА Новости, в УрФУ в эту приемную кампанию открыто 30 тысяч бюджетных мест, в МГУ - 23,5 тысячи, в КФУ - около 21 тысячи.

На 4-м и 5-м местах - МГТУ им. Н.Э. Баумана и Высшая школа экономики. Они готовы принять на бюджет по 19,4 тысячи человек.

Кто еще в топе?

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА. В них открыто от 15,5 до 18,7 тысячи бюджетных мест.

Напомним, приемная кампания в вузы 2026 года начинается 20 июня.