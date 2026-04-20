Дочь Эдуарда Успенского объяснила, почему не сожалеет о его смерти

Эдуард Успенский, по словам его дочери, превратил ее жизнь в кошмар. Писателя не стало в 2018 году, но Татьяна по сей день питает неприязнь к отцу.

Именитый писатель Эдуард Успенский был «отцом» легендарных мульт-персонажей, которых обожали и обожают миллионы детей. Однако в жизни он оказался, мягко говоря, не самым лучшим папой — для родной дочери драматург стал настоящим врагом, и женщина по сей день не может его просить.

Татьяна Успенская в очередной раз рассказала о непростом детстве, которое было омрачено жестким отцовским воспитанием. Эдуард Николаевич сурово наказывал дочь за любое нарушение правил, также он устанавливал во всем жесткие рамки.

Когда Татьяна выросла, их отношения по-прежнему оставались напряженными. Успенский «внезапно» вспоминал о дочери, когда разводился с очередной женой — всего он был женат четыре раза на трех пассиях.

«Я думаю, что папа мой был психопат. Нарцисс и психопат. Там же все время получалось, что как только он разводился с очередной женой, я становилась нужна. Он ко мне приезжал, становился ласков», — поделилась Татьяна в передаче «Основано на реальных событиях».

И как только она начинала верить отцу и в то, что у них, наконец, все хорошо, он тут же показывал свое нутро и истинное отношение к дочери.

Когда создателя Чебурашки не стало, Татьяна даже пропустила его похороны.