Пенсионерка приехала в гости в Москву и стала миллионершей

Пожилая свердловчанка приехала в Москву к сестре и случайно стала победительницей лотереи. Как пишет Ura.ru со ссылкой на «Столото», пенсионерка купила несколько конвертов с лотерейными билетами и один из них оказался выигрышным.

«Я разложила все билеты на столе и позвала мужа, чтобы он помог мне следить за трансляцией розыгрыша и зачеркивать числа. Тогда-то мы и узнали, что я выиграла миллион. Несколько раз все перепроверяла, чтобы убедиться в крупном выигрыше», — рассказала женщина.

По ее словам, она считает себя счастливицей и планирует на эти деньги отдохнуть с мужем и часть потратить на помощь близким.

Россиянин выиграл в лотерее 25 млн рублей

Ранее сообщалось, что москвич не угадал ни одного числа в лотерейном билете и выиграл более 33 миллионов рублей.