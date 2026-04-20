Российский регион оказался под угрозой после землетрясения в Японии

Мощное землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло в океане неподалеку от Японии, может угрожать Камчатке и Курильским островам и спровоцировать там волны цунами выше трех метров. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института Физики Земли РАН, доктор технических наук Алексей Морозов. Его слова приводит «Газета.ру».

«Однако предсказать будущие афтершоки в этом регионе мы не можем», — уточнил эксперт.

Он добавил, что процессы афтершоков после сильнейших землетрясений могут продолжаться месяцами или даже годами.

Другой эксперт, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, наоборот, полагает, что для России угрозы нет.

«Цунами от землетрясения в Японии может, конечно, дойти до берегов России, но это будут небольшие сантиметры, так что никакого существенного ущерба быть не может», — считает он.

Землетрясение произошло у побережья региона Санрику, магнитуда составила 7,4. Объявлена угроза цунами. Высота волн может достигать трех метров. Предупреждение действует для центральной части Тихоокеанского побережья — префектура Хоккайдо, а также префектур Аомори и Иватэ.