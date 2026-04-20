Журналист Владимир Соловьев ответил на обращение блогера Виктории Бони, которая объявила о намерении подать против него иск из-за его «женоненавистнических» высказываний. Он во время съемок программы «Вечер» обвинил ее в «работе на врага», который стал действовать «очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона».

Соловьев напомнил, что уже публично обращался к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку деятельности Бони, которую телеведущий назвал «персонажем». Он добавил, что у него также есть вопрос к Министерству юстиции: почему Боня до сих пор не признана иностранным агентом.

— Жду ответа. У меня простые и ясные вопросы. И без всяких эмоций, без всякого дребезжания, без всякой... Дайте, пожалуйста, конкретный ответ. Чтоб был понятен статус этих людей. Кто они? Что они? На какие деньги и в чьих интересах они пытаются вмешаться? — задался вопросом журналист.

Боня извинилась перед Собчак

Сама Боня 18 апреля рассказал о планах подготовить коллективный иск против Владимира Соловьева, а также депутата Виталия Милонова и дизайнера Артемия Лебедева. Она обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.