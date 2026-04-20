Шарлиз Терон подколола Тимоти Шаламе

Актриса Шарлиз Терон высказалась о скандале вокруг Тимоти Шаламе, который нелестно прошёлся по опере и балету. В своём высказывании Шаламе оскорбил тех, кто связан с работой в этой сфере и отметил, что до этих областей культуры никому нет дела.

По словам Терон, как раз актёрство примерно через 10 лет сможет заменить ИИ, а вот людей, танцующих вживую на сцене, ничто не заменит.

За своё высказывание Тимоти Шаламе получил много критики от различных представителей индустрии, которые даже не работают в сфере оперы и балета.