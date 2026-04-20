«Откуда она знает?»: резкие слова Симоньян о Пугачевой смутили соцсети

Маргарита Симоньян нелестно высказалась об экс-Примадонне российской эстрады. Ее слова вызвали бурную реакцию в Сети.

На днях Маргарита Симоньян высказалась об Алле Пугачевой. По мнению ведущей, Примадонну пора изолировать от общества, так как она «нездорова».

Журналистку смутили слова артистки в адрес Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов. В прошлогоднем интервью Пугачева призналась, что сожалеет о том, что ничего не смогла сделать для того, чтобы он остался жив.

И вот накануне Симоньян припомнила Примадонне эти слова. «Вот к Дудаеву ей и дорога. В соседних котлах будут вариться целую вечность», — высказалась Маргарита в передаче «Новые русские сенсации».

«Мне кажется, ее может оправдывать только одно, и тогда мне ее искренне жаль. Может, у нее деменция уже все-таки? Лет-то уже сколько?» — рассуждала Симоньян.

Она предложила изолировать Пугачеву от общества, чтобы та не могла делать никаких публичных заявлений и не выставляла себя на «посмешище».

Пользователи Сети пришли в недоумение от резких слов Симоньян.

«Жизнь ее ничему не учит», «Она откуда знает точку зрения Бога?», «Если она не в курсе, меры имеют права принимать родные. А не какая-то левая женщина», «Маргарите бы о родных подумать, о своем здоровье, о душе мужа... Зачем ей о Пугачевой думать, негатив читать?» — написали в Интернете.
