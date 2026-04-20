Генпрокуратура составила портрет российского коррупционера

Генпрокуратура по запросу Радио РБК составила развёрнутый криминологический портрет российского коррупционера. Исследование охватило период с 2018 по 2025 год. Типичным нарушителем в 2025 году оказался ранее не судимый мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, имеющий высшее образование, состоящий в браке и совершивший преступление по месту постоянного проживания.

С 2018 года в России выявили свыше 140 тыс. коррупционеров, из которых более 20 тыс. — только в 2025 году. Абсолютное большинство преступлений связано со взяточничеством: доля взяткодателей, взяткополучателей и посредников выросла с 48,4% в 2018 году до 67,4% в 2025-м. Для сравнения, мошенничество составило лишь 12,2%, а растрата, коммерческий подкуп и служебный подлог — ещё меньше.

Коррупционеры заметно отличаются от других преступников. Если среди всех нарушителей закона более половины (57,2%) не имеют постоянного источника дохода, то среди фигурантов коррупционных дел доля таких лиц — всего 15,4%. Напротив, почти половина (49,8%) коррупционеров — наёмные работники, ещё около 13% — предприниматели и индивидуальные предприниматели. При этом коррупционеры редко действуют в одиночку: 17,3% преступлений в 2025 году совершены группой лиц, чаще всего по предварительному сговору (61,9%). Ещё 33,1% эпизодов связаны с организованными группами.

Исследование Генпрокуратуры выявило ряд неочевидных закономерностей. Так, среди коррупционеров крайне мало рецидивистов: лишь 14,6% уже попадали в поле зрения закона, а ранее судимых — всего 3,4%. Среди взяткополучателей такие практически не встречаются (0,8%). Почти все коррупционные преступления совершаются в трезвом виде: опьянение выявили лишь у 1,6% взяткодателей и у 3,9% мелких взяточников. В надзорном ведомстве предположили, что в последнем случае речь идёт преимущественно о пьяных водителях, пытавшихся дать взятку сотрудникам ГИБДД.

По возрасту основную группу (60,8%) составляют люди 30–49 лет, ещё 20,4% — старше 50 лет. При этом среди молодёжи 18–24 лет за восемь лет число коррупционеров выросло на 84,6% — с 1037 до 1914 человек. По половому признаку 78,3% коррупционеров — мужчины, 19,5% — женщины. Женщины чаще всего выступают посредниками при передаче взяток (23,6%) и реже всего замешаны в мелком взяточничестве (11,6%).

Уровень образования — одна из главных отличительных черт. Среди всех осуждённых в России высшее образование имеют лишь 13,5%, тогда как среди коррупционеров — 54,6%, а среди взяткополучателей — 87%. Всё чаще взяткодателями становятся учащиеся и студенты: их число выросло с 60 человек в 2018 году до 352 в 2025-м, а доля увеличилась с 2,9% до 5,1%.

Подавляющее большинство коррупционеров — граждане России (91,8%). Иностранцы и лица без гражданства составляют 8,2%, но их доля заметнее в статистике по взяткодателям — почти каждая десятая взятка (10,3% в 2025 году) приходится на них. Чаще всего иностранцы попадаются на мелком взяточничестве, где их доля достигает 29%.

Среди сотрудников правоохранительных органов коррупцию чаще всего выявляют в МВД — 67% против 58,3% в 2018 году. Далее следуют ФСИН (10,5%), Росгвардия (7,8%) и ФССП (3,9%). В целом доля силовиков среди осуждённых за взяточничество снизилась с 46,7% в 2018 году до 34,5% в 2025-м, однако внутри этой группы доля сотрудников органов внутренних дел выросла до 75% в 2025 году.

Семейное положение в официальной статистике не фиксируется, однако выборочные опросы показывают, что более 60% коррупционеров состоят в браке, а около 65% имеют детей.