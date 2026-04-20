Профсоюз медиков предложил ввести единую систему оплаты для врачей

Профсоюз работников здравоохранения РФ выступает за введение в стране единой оплаты труда медиков. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперты профсоюза, ссылаясь на данные Росстата, отметили, что в шести российских регионах, представляющих Северо-Кавказский федеральный округ, медицинские работники в среднем получают менее 50 тыс. рублей в месяц. Так, средняя зарплата медиков в Ингушетии не достигает 42 тыс. рублей, в Чечне она составляет около 44,6 тыс., в Дагестане - около 45,7 тыс.

Также низки зарплаты медицинского персонала в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Москве аналогичный показатель составляет 159,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 125,5 тыс., в Московской области - 103,7 тыс., в Ленинградской области- 88,5 тыс. Больше всего с учетом выплат за работу в особых климатических условиях получают медики в Ямало-Ненецком автономном округе.

В профсоюзе пояснили, что уровень заработной платы различается из-за самостоятельного формирования оплаты труда регионами. Поэтому зарплата в богатых регионах выше, чем в дотационных. Профсоюз добивается снижения разницы за счет введения на местах дополнительных доплат и надбавок, повышения окладов, индексаций.

