Россиян в начале мая ждёт сокращённая рабочая неделя

Россиян в начале мая ожидает сокращённая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда, напомнил доцент Юридического института РУДН Пётр Петкилев.

«В текущем году праздник выпадает на пятницу, следовательно, пятница будет выходным днём. Таким образом, ожидается четыре рабочих и три нерабочих дня подряд», — цитирует эксперта РИА Новости.

При этом Петкилев уточнил, что нерабочие праздничные дни не являются основанием для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад.

