В России призвали сократить сроки отключения горячей воды

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб в разговоре с ТАСС заявил о том, что в стране отключение горячей воды «на профилактику» должно быть сокращено до минимальных сроков.

Гриб отметил, что современные технологии позволяют в целом обходиться без отключений, а не оставлять жителей многоквартирных домов без горячей воды на 10-14 дней.

«Считаю, что надо сократить профилактику до трех-пяти дней максимум. А там, где позволяют технологии, до одного-двух дней», — подчеркнул Гриб.

В завершении Гриб отметил, что отключение горячей воды на длительный срок не только создает неудобство для людей, особенно, если большая семья, но еще и повышает затраты.

Люди вынуждены больше платить за электричество и воду, которую приходится греть. Кроме того, у некоторых появляются новые расходы, например, на баню или фитнес.

Ранее россиян предупредили об отключении света и воды за неуплату коммунальных услуг.