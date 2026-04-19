Скончался художник и писатель Владимир Шинкарев

Художники Ольга Торбелутс и Дмитрий Шагин сказали, что художник и писатель Владимир Шинкарев, один из основателей творческой группы "Митьки", скончался в возрасте 72 лет.

Книга Шинкарева вдохновила арт-движение, центральным образом для которого является "митек", добродушний пьяница из Ленинграда.

Работы художника храняться в Третьяковской галерее в Москве, Русском музее и Эрамитаже в Петербурге, а также музее Виктории и Альберта в Лондоне и других музеях и галереях.

Как писатель Шинкарев известен рядом произведений, среди которых романы "Папуас из Гондураса" и "Максим и Федор".