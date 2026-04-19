О возможных звуках взрывов при работе саперов предупредили в регионе РФ

На территории Приморского парка в Таганроге Ростовской области при обезвреживании взрывоопасных предметов возможны звуки взрывов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на воскресенье в Таганроге пострадали три человека, повреждены колледж, машины и коммерческие предприятия.

Как сообщила Камбулова в своем канале, в связи с работой саперов на территории Приморского парка по обезвреживанию взрывоопасных предметов возможны взрывы контролируемого характера и громкие хлопки.