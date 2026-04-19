Особый противопожарный режим объявили в Московской области с 20 апреля

С 20 апреля в Московской области вводится особый противопожарный режим.
Об предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
В рамках режима запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву вне специально отведенных мест, а также использовать открытый огонь на дачных и приусадебных участках без соблюдения строгих правил.
Кроме того, нельзя проводить пожароопасные работы, включая сварку и резку металла, без соответствующего разрешения и мер предосторожности, оставлять источники огня без присмотра, нарушать правила хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов, а также сжигать пластик, резину, строительный мусор, химикаты и глянцевую бумагу.
Разведение костра в лесу относится к административным правонарушениям. В случае ущерба нарушителю грозит штраф или лишение свободы, напомнила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.