Ученый ответил на вопрос о мутантах в Чернобыльской зоне

Заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский ответил на вопрос о наличие мутантов в зоне отчуждения. На эту тему он высказался в интервью «РБК-Украина».

По словам ученого, несмотря на расхожее мнение, у животных в Чернобыльской зоне не наблюдается массовых видимых мутаций.

«Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются», — пояснил он, указав, что нынешний уровень облучения не является таким, чтобы вызвать массовые аномалии.

Специалист отметил, что в природе особи с отклонениями имеют низкую жизнеспособность. Таким образом, резюмировал Вишневский, «если мутации накапливаются, то это путь к выбытию из марафона на выживание».

Ранее биолог из США заявил, что нашел разгадку синего цвета шерсти некоторых собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.