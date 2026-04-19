Сахалин превратился в «рыбный склад» из-за массового выброса рыбы

На Сахалине начался пик нереста, море у берегов кишит сельдью и мойвой. Местные жители ловят ее голыми руками или собирают на берегу, сообщает сетевое издание «Сахалин и Курилы».

Очевидцы говорят, что побережье Сахалина «превратилось в рыбный склад». Причина – нерест и штормовой ветер.

В Корсакове люди собирают десятки килограммов сельди, которую выбросило на берег. В Томаринском и Смирныховском районах «вода побелела от нашествия мойвы». Ее вытаскивают и снимают видео для соцсетей, чтобы похвастаться добычей.

Тихоокеанская сельдь также подошла к берегу в Холмском районе.

Издание отмечает, что на Сахалине разрешено ловить селедку на удочку и сачком — не больше 50 штук на человека.

В апреле–июне в России вводится нерестовый запрет — рыболовство ограничивается для сохранения популяций.